Высота [мм] 40 Ширина [мм] 40 Длина [мм] 76 Вес нетто [кг] 0,09

Запчасть подушка радиатора для грузовиков представлена по производителю DINEX с артикулом 21822. У данной детали есть аналоги с номерами: 022282, 0285530, 050082, 500362805, 511040, 52859, 81962100026. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подушка радиатора для грузовиков, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.