|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21822
|Наименование
|Подушка радиатора для грузовиков
|Диаметр [мм]
|38
|Размер резьбы
|M8
|Высота [мм]
|40
|Ширина [мм]
|40
|Длина [мм]
|76
|Вес нетто [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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