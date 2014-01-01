Количество резьбовых отверстий 4 Высота [мм] 200 Ширина [мм] 360 Длина [мм] 895 Вес нетто [кг] 6,2

Запчасть труба выхлопная 21790 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 21790. У данной детали есть аналоги с номерами: 21790, 3437020576. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба выхлопная 21790 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.