Высота [мм] 150 Ширина [мм] 315 Длина [мм] 500 Вес нетто [кг] 3,4

Запчасть Труба глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21778. У данной детали есть аналоги с номерами: 480400, 9403171012, A9403171012, 011224, 2126610033. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.