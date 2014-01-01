Высота [мм] 200 Ширина [мм] 365 Длина [мм] 810 Вес нетто [кг] 6,76

Запчасть труба глушителя выхлопная Даф CF 75/85; XF 95/105 21776 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 21776. У данной детали есть аналоги с номерами: 21776, 1611176, 511067, 2413373074. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя выхлопная Даф CF 75/85; XF 95/105 21776 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.