|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21776
|Наименование
|Труба глушителя выхлопная DAF CF75/85; XF95/105 21776, Dinex
|Сторона установки
|сзади
|Длина 1 [мм]
|806
|Высота [мм]
|200
|Ширина [мм]
|365
|Длина [мм]
|810
|Вес нетто [кг]
|6,76
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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