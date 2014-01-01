|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21739
|Наименование
|Труба глушителя выхлопная DAF 95 XF
|Сторона установки
|сзади
|Длина 1 [мм]
|950
|Высота [мм]
|220
|Ширина [мм]
|400
|Длина [мм]
|940
|Вес нетто [кг]
|7,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Труба глушителя выхлопная DAF 95 XF производителя DINEX с артикулом 21739 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита