Высота [мм] 220 Ширина [мм] 400 Длина [мм] 940 Вес нетто [кг] 7,5

Запчасть труба глушителя выхлопная Даф 95 XF представлена по производителю DINEX с артикулом 21739. У данной детали есть аналоги с номерами: 21739, 1331936, 511024, 1463162225. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя выхлопная Даф 95 XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.