Высота [мм] 135 Ширина [мм] 240 Длина [мм] 300 Вес нетто [кг] 1,4

Запчасть Труба глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21699. У данной детали есть аналоги с номерами: 1290544, 0281001807. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.