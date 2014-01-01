Высота [мм] 200 Ширина [мм] 350 Длина [мм] 830 Вес нетто [кг] 7,5

Запчасть выхлопная труба глушителя Даф ATI 95 представлена по производителю DINEX с артикулом 21656. У данной детали есть аналоги с номерами: 21656, 511012, 0556578, 21629, 0556580, 21655, 0680217. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия выхлопная труба глушителя Даф ATI 95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.