|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21656
|Наименование
|Выхлопная труба глушителя DAF ATI 95
|Сторона установки
|сзади
|Диаметр [мм]
|114,3
|Высота [мм]
|200
|Ширина [мм]
|350
|Длина [мм]
|830
|Вес нетто [кг]
|7,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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