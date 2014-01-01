|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21635
|Наименование
|Труба глушителя Даф 105 конечная 1686547
|Система выпуска ОГ
|от среднего глушителя выхлопных газов
|Сторона установки
|сзади
|Высота [мм]
|127
|Ширина [мм]
|127
|Длина [мм]
|780
|Вес нетто [кг]
|4,8
|Норма выхлопных газов
|Euro 5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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