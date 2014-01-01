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Труба глушителя Даф 105 конечная 1686547 артикул 21635 DINEX в Алматы

21635 DINEX Труба глушителя Даф 105 конечная 1686547
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 21635
Наименование Труба глушителя Даф 105 конечная 1686547
Система выпуска ОГ от среднего глушителя выхлопных газов
Сторона установки сзади
Высота [мм] 127
Ширина [мм] 127
Длина [мм] 780
Вес нетто [кг] 4,8
Норма выхлопных газов Euro 5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Труба глушителя Даф 105 конечная 1686547 производителя DINEX с артикулом 21635 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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