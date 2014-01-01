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Конечная труба с гофрой DAF CF85 360 л.с. артикул 21556 DINEX в Алматы

21556 DINEX Конечная труба с гофрой DAF CF85 360 л.с.
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 21556
Наименование Конечная труба с гофрой DAF CF85 360 л.с.
Сторона установки сзади
Норма выхлопных газов Euro 4 (D4), Euro 5
Диаметр [мм] 128
Длина 1 [мм] 270
Высота [мм] 155
Ширина [мм] 185
Длина [мм] 670
Вес нетто [кг] 3,16
Запчасть конечная труба с гофрой Даф CF 85 360 л.с. представлена по производителю DINEX с артикулом 21556. Применяется на DAF, ДАФ, 85CF, CF85. У данной детали есть аналоги с номерами: 1791162, 21556. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить конечная труба с гофрой Даф CF 85 360 л.с., просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Конечная труба с гофрой DAF CF85 360 л.с. производителя DINEX с артикулом 21556 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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