|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21556
|Наименование
|Конечная труба с гофрой DAF CF85 360 л.с.
|Сторона установки
|сзади
|Норма выхлопных газов
|Euro 4 (D4), Euro 5
|Диаметр [мм]
|128
|Длина 1 [мм]
|270
|Высота [мм]
|155
|Ширина [мм]
|185
|Длина [мм]
|670
|Вес нетто [кг]
|3,16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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