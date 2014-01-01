Диаметр [мм] 128 Длина 1 [мм] 270 Высота [мм] 155 Ширина [мм] 185 Длина [мм] 670 Вес нетто [кг] 3,16

Запчасть конечная труба с гофрой Даф CF 85 360 л.с. представлена по производителю DINEX с артикулом 21556. Применяется на DAF, ДАФ, 85CF, CF85. У данной детали есть аналоги с номерами: 1791162, 21556. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить конечная труба с гофрой Даф CF 85 360 л.с., просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.