Высота [мм] 175 Ширина [мм] 200 Длина [мм] 640 Вес нетто [кг] 3,4

Запчасть труба глушителя конечная 1443454 Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21502. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить труба глушителя конечная 1443454 Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.