|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21441
|Наименование
|Бочка глушителя DAF
|Норма выхлопных газов
|Euro 5, Euro 4 (D4)
|Вес [кг]
|66,5
|Наружный диаметр [мм]
|127
|Число цилиндров
|6
|Высота [мм]
|650
|Ширина [мм]
|590
|Длина [мм]
|600
|Вес нетто [кг]
|66,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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