Ширина [мм] 270 Длина [мм] 1150 Вес нетто [кг] 13

Запчасть глушитель LF 45 LF 55 представлена по производителю DINEX с артикулом 21387. У данной детали есть аналоги с номерами: 21387, 511054, 78650, APUD030. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить глушитель LF 45 LF 55, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.