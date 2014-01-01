Впускн. Ø [мм] 114 Высота [мм] 460 Ширина [мм] 460 Длина [мм] 740 Вес нетто [кг] 44

Запчасть бочка глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21364. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бочка глушителя Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.