Длина [мм] 830 Вес нетто [кг] 35

Запчасть бочка глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21359. У данной детали есть аналоги с номерами: 1229296, 21400, 511008. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бочка глушителя Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.