Длина [мм] 770 Вес нетто [кг] 34,5

Запчасть глушитель 65CF 21355 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 21355. У данной детали есть аналоги с номерами: 21355, 1251831, 511051. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия глушитель 65CF 21355 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.