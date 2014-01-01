Высота [мм] 528 Ширина [мм] 550 Длина [мм] 589 Вес нетто [кг] 40,3

Запчасть бочка глушителя представлена по производителю DINEX с артикулом 21343. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бочка глушителя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.