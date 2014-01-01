Высота [мм] 460 Ширина [мм] 460 Длина [мм] 750 Вес нетто [кг] 41,2

Если вы хотите купить бочка глушителя Даф 95 0555004, просто позвоните нам! Применяется на DAF, 95XF. Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DINEX с артикулом 21333. У данной детали есть аналоги с номерами: 050457, 0555004, 21390, 511000, 78666. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX.