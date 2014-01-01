Высота [мм] 155 Ширина [мм] 205 Длина [мм] 750 Вес нетто [кг] 3,8

Запчасть Труба глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21297. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.