|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21285
|Наименование
|Труба глушителя 85CF 1395715 DAF
|Сторона установки
|спереди
|Длина 1 [мм]
|854
|Вес нетто [кг]
|6,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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