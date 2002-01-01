Ширина [мм] 127 Длина [мм] 961 Вес нетто [кг] 7,67

Запчасть приемная труба глушителя Даф XF (2002>) представлена по производителю DINEX с артикулом 21245. У данной детали есть аналоги с номерами: 050462, 1344053, 1428367, 1629454, 22230, 511026, 78723. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить приемная труба глушителя Даф XF (2002>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.