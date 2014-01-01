Ширина [мм] 540 Длина [мм] 1070 Вес нетто [кг] 6,5

Запчасть труба глушителя передняя XF 95 1322830 Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21213. У данной детали есть аналоги с номерами: 0155007, 1322830, 22227, 462110, 511018, 78786. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить труба глушителя передняя XF 95 1322830 Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.