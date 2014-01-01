Ширина [мм] 180 Длина [мм] 340 Вес нетто [кг] 2,44

Запчасть гофра 95;115*490 глушителя от коллектора (флянец на 3 болта) представлена по производителю DINEX с артикулом 21203. У данной детали есть аналоги с номерами: 21203, 1327817, 1333157, 511028, 78796. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гофра 95;115*490 глушителя от коллектора (флянец на 3 болта) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.