Ширина [мм] 215 Длина [мм] 570 Вес нетто [кг] 3,38

Запчасть гофра глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 21183. У данной детали есть аналоги с номерами: 1229301, 22106. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра глушителя Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.