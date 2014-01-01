Ширина [мм] 660 Длина [мм] 1100 Вес нетто [кг] 9,6

Запчасть труба глушителя +450+в сборе=265+2859( комплект с гофрами) представлена по производителю DINEX с артикулом 21162. У данной детали есть аналоги с номерами: 21162, 0090232, 0093790, 21132, 511010, 511013, 78847. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя +450+в сборе=265+2859( комплект с гофрами) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.