|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21162
|Наименование
|Труба глушителя +450+в сборе=265+2859( комплект с гофрами)
|Сторона установки
|посередине
|Высота [мм]
|180
|Ширина [мм]
|660
|Длина [мм]
|1100
|Вес нетто [кг]
|9,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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