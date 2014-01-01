Толщина [мм] 1,5 Высота [мм] 170 Ширина [мм] 640 Длина [мм] 1000 Вес нетто [кг] 7,52

Запчасть труба глушителя Даф (средняя с гофрой) 411340150!!! Kraftiger!!! 21132 представлена по производителю DINEX с артикулом 21132. У данной детали есть аналоги с номерами: 21132, 0090232, 0093790, 21162, 511010, 511013, 78847. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя Даф (средняя с гофрой) 411340150!!! Kraftiger!!! 21132 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.