|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21132
|Наименование
|Труба глушителя DAF (средняя с гофрой) 411340150!!! Kraftiger!!!, 21132
|Сторона установки
|посередине
|Диаметр [мм]
|114,3
|Толщина [мм]
|1,5
|Высота [мм]
|170
|Ширина [мм]
|640
|Длина [мм]
|1000
|Вес нетто [кг]
|7,52
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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