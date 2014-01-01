|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|18109
|Наименование
|Гофра (нерж) D 77,0 mm L=272 mm, ATEGO / ATEGO 2 18109
|Длина [мм]
|313
|Наружный диаметр [мм]
|81
|Внутренний диаметр
|77
|Вес нетто [кг]
|0,69
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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