Внутренний диаметр 77 Вес нетто [кг] 0,69

Запчасть гофра (нерж) D 77 0 mm L=272 mm Атего Атего 2 18109 представлена по производителю DINEX с артикулом 18109. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра (нерж) D 77 0 mm L=272 mm Атего Атего 2 18109, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.