Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 14994 Наименование Гофра выхлопной трубы D128 (5') х 457 мм (оцинков) Длина [мм] 491 Вес нетто [кг] 0,45

Запчасть гофра выхлопной трубы D128 (5') х 457 мм (оцинков) представлена по производителю DINEX с артикулом 14994. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра выхлопной трубы D128 (5') х 457 мм (оцинков), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.