|Производитель / Поставщик
|DEPO
|№ Производителя
|1151924LU
|Наименование
|Фонарь задний NISSAN TEANA 05-08 диодный
|Бренд
|NISSAN
|Модель
|TEANA
|Год
|2004-
|Производитель
|DEPO
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