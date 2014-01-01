Производитель / Поставщик DENSO № Производителя 296000570 Наименование ДАТЧИК ОБОРОТОВ MITSUBISHI 4D34T

Запчасть дАТЧИК ОБОРОТОВ MITSUBISHI 4D34T представлена по производителю DENSO с артикулом 0296000570. У данной детали есть аналоги с номерами: 0296000570 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ОБОРОТОВ MITSUBISHI 4D34T на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DENSO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.