Производитель / Поставщик DENSO № Производителя 2941000560 Наименование КОРПУС ТНВД MITSUBISHI/TOYOTA 4D56/4M41 2KD-FTV

Запчасть кОРПУС ТНВД MITSUBISHI/TOYOTA 4D56/4M41 2KD-FTV представлена по производителю DENSO с артикулом 2941000560. У данной детали есть аналоги с номерами: 2941000560 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кОРПУС ТНВД MITSUBISHI/TOYOTA 4D56/4M41 2KD-FTV на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DENSO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.