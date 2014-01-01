Производитель / Поставщик DENSO № Производителя 2940090100 Наименование ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ HP3/4

Запчасть дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ HP3/4 представлена по производителю DENSO с артикулом 2940090100. У данной детали есть аналоги с номерами: 2940090100 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ HP3/4 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DENSO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.