|Производитель / Поставщик
|DELPHI
|№ Производителя
|3380042500
|Наименование
|Форсунка HYUNDAI Porter дв.D4BF (электро) DELPHI
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