Производитель / Поставщик DELPHI № Производителя 28489548 Наименование Форсунка топливная в сборе / OPEL Antara 2,2 DM 28489548

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