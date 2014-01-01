Производитель / Поставщик DELPHI № Производителя 28389848 Наименование ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (РАМПА 31500-4X500)

Запчасть дАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (РАМПА 31500-4X500) представлена по производителю DELPHI с артикулом 28389848. У данной детали есть аналоги с номерами: 28389848 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (РАМПА 31500-4X500) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DELPHI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.