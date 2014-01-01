Производитель / Поставщик DELPHI № Производителя 28343143 Наименование ТНВД MERCEDES VITO АВТОБУС II 113 CDI (OM 651.940)

Запчасть тНВД Мерседес VITO АВТОБУС II 113 CDI (OM 651.940) представлена по производителю DELPHI с артикулом 28343143. У данной детали есть аналоги с номерами: 28343143 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тНВД Мерседес VITO АВТОБУС II 113 CDI (OM 651.940) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DELPHI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.