Производитель / Поставщик DELPHI № Производителя 28329168A Наименование ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА JAGUAR X-TYPE 2.0 D

Запчасть дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА JAGUAR X-TYPE 2.0 D представлена по производителю DELPHI с артикулом 28329168A. У данной детали есть аналоги с номерами: 28329168A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА JAGUAR X-TYPE 2.0 D на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DELPHI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.