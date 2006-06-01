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Форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548) артикул 28264951 DELPHI в Алматы

Форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548)
Производитель / Поставщик DELPHI
№ Производителя 28264951
Наименование Форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548)
Запчасть форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548) представлена по производителю DELPHI с артикулом 28264951. У данной детали есть аналоги с номерами: 28264951 Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя DELPHI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2006.06 - 2011.02
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12

Если хотите купить Форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548) DELPHI с артикулом 28264951 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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