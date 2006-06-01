|Производитель / Поставщик
|DELPHI
|№ Производителя
|28264951
|Наименование
|Форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.2 D
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.2 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.2 D 4WD
2006.06 - 2011.02
OPEL
ANTARA A (L07)
2.2 CDTi
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.2 CDTi 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.2 CDTi 4x4
2006.07 - 2011.12
Если хотите купить Форсунка 2.2 дизельная Евро 5 GM (28489548) DELPHI с артикулом 28264951 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита