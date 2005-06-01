|Производитель / Поставщик
|DELPHI
|№ Производителя
|28237259
|Наименование
|ФОРСУНКА 28237259 DELPHI
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.5 dCi
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.5 dCi
2007.11 - 2012.12
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30S)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi 75
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi (KW0G)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi (BZ0C)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
1.5 dCi 75
2007.05 - Выпускается
RENAULT
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
1.5 dCi 90
2007.05 - Выпускается
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 75
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 90
2008.05 - 2014.09
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