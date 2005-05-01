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ФОРСУНКА 28232251 DELPHI артикул 28232251 DELPHI в Алматы

28232251 DELPHI ФОРСУНКА 28232251 DELPHI
Производитель / Поставщик DELPHI
№ Производителя 28232251
Наименование ФОРСУНКА 28232251 DELPHI
Запчасть фОРСУНКА 28232251 DELPHI представлена по производителю DELPHI с артикулом 28232251. У данной детали есть аналоги с номерами: 28232251 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фОРСУНКА 28232251 DELPHI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DELPHI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) 2012.11 - 2021.08
MERCEDES-BENZ CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) 2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ CITAN вэн (W415) 109 CDI (415.703) 2013.06 - 2021.08
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.5 dCi 2005.08 - 2009.10
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) dCi 85 2005.08 - 2009.10
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi 2005.05 - 2010.06
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi 2005.05 - 2010.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 85 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 2013.06 - Выпускается
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 2005.06 - 2010.12
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 2005.06 - 2010.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) 2007.11 - 2012.12
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) 2007.11 - 2012.12
RENAULT CLIO III Фургон/хетчбэк (SB_, SR_) 1.5 dCi 2005.06 - 2010.07
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) 2012.02 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi 2010.11 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN II универсал (K8_) 1.5 dCi 2013.12 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F) 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II Фургон/универсал (KM_) 1.5 dCi (KM1F) 2005.05 - 2009.07
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) 2005.10 - 2008.11
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.5 dCi 2008.09 - 2014.06
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.5 dCi 2008.09 - 2014.06
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) 2008.05 - 2014.09
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.5 DDiS 4x4 2005.08 - Выпускается

Если хотите купить ФОРСУНКА 28232251 DELPHI DELPHI с артикулом 28232251 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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