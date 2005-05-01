|Производитель / Поставщик
|DELPHI
|№ Производителя
|28232251
|Наименование
|ФОРСУНКА 28232251 DELPHI
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
109 CDI (415.603, 415.605)
2012.11 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
109 CDI (415.601, 415.603, 415.605)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
109 CDI (415.703)
2013.06 - 2021.08
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.5 dCi
2005.08 - 2009.10
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
dCi 85
2005.08 - 2009.10
NISSAN
MICRA III (K12)
1.5 dCi
2005.05 - 2010.06
NISSAN
MICRA III (K12)
1.5 dCi
2005.05 - 2010.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 85 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
RENAULT
CAPTUR I (J5_, H5_)
1.5 dCi 90
2013.06 - Выпускается
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N)
2005.06 - 2010.12
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (B/CB3M)
2005.06 - 2010.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi (BR17, CR17)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.5 dCi (KR0F)
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.5 dCi (KR0G)
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Фургон/хетчбэк (SB_, SR_)
1.5 dCi
2005.06 - 2010.07
RENAULT
CLIO SYMBOL I (LB_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30A)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1E)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1G)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.5 dCi
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1F, CM1F)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0A)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1F)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM1F)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II Фургон/универсал (KM_)
1.5 dCi (KM1F)
2005.05 - 2009.07
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM1F)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0E)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0U)
2008.05 - 2014.09
SUZUKI
JIMNY вездеход закрытый (SN)
1.5 DDiS 4x4
2005.08 - Выпускается
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