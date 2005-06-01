|Производитель / Поставщик
|DELPHI
|№ Производителя
|28232242
|Наименование
|ФОРСУНКА 28232242 DELPHI
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.5 dCi
2007.11 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
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