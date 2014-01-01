Производитель / Поставщик DCEC № Производителя 3356587 Наименование Форсунка топливная CUMMINS 4BT/ 6BT/ EQB (резьба M12) (3356587/4089769) DCEC оригинал

Запчасть форсунка топливная Камминз 4BT/6BT EQB (резьба M12) (3356587/4089769) DCEC оригинал представлена по производителю DCEC с артикулом 3356587. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить форсунка топливная Камминз 4BT/6BT EQB (резьба M12) (3356587/4089769) DCEC оригинал, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DCEC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.