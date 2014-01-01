Производитель / Поставщик DCEC № Производителя 2872279 Наименование Датчик положения коленвала дв.Cummins E-3 ISLe, B3.3 (4921686/2872279/3408531) оригинал

Запчасть датчик положения коленвала дв.Cummins E-3 ISLe B3.3 (4921686/2872279/3408531) оригинал представлена по производителю DCEC с артикулом 2872279. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения коленвала дв.Cummins E-3 ISLe B3.3 (4921686/2872279/3408531) оригинал, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DCEC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.