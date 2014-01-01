Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1450C Наименование Ремень клиновой 13x1450 мм Ширина [мм] 13,0 Длина [мм] 1450,0

Запчасть ремень клиновой 13x1450 мм представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1450C. У данной детали есть аналоги с номерами: 0367412, 06580732392, 1289204, 13A1450C, 13A1450GL, 13A1450HD, 1987947623. Ролики и ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень клиновой 13x1450 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ролики и ремни двигателя с гарантией от производителя DAYCO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.