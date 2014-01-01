Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1425C Наименование Ремень 13x1425 Ширина [мм] 13,0 Длина [мм] 1425,0

Запчасть Ремень 13x1425 представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1425C. У данной детали есть аналоги с номерами: 1987947669, 06580400238, 13A1425HD, 13A1425GL, 6487MC, 853216487, 870116487. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DAYCO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.