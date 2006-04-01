|Производитель / Поставщик
|DAYCO
|№ Производителя
|13A1300HD
|Наименование
|Ремень клиновой 13*1300 Heavy Duty
|Длина [мм]
|1300,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
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