Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1150HD Наименование ремень привода 12,5х1150 Длина [мм] 1150,0

Запчасть ремень привода 12 5х1150 представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1150HD. У данной детали есть аналоги с номерами: 13A1150HD, 0192145, 403A1150, 870116476, 6476EXL, SVB131150, 853216476. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень привода 12 5х1150 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAYCO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.