Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1145GL Наименование Ремень клиновый DAF, Ford 13X1145 о.н.978740 13A1145GL

Запчасть ремень клиновый Даф Ford 13X1145 о.н.978740 13A1145GL представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1145GL. У данной детали есть аналоги с номерами: 13A1145C, 13A1145HD. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень клиновый Даф Ford 13X1145 о.н.978740 13A1145GL, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAYCO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.