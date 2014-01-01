Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1145C Наименование Ремень клиновой 13*1145 Ширина [мм] 13,0 Длина [мм] 1145,0

Запчасть ремень клиновой 13*1145 представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1145C. У данной детали есть аналоги с номерами: 13A1145GL, 13A1145HD. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень клиновой 13*1145, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAYCO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.