Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1125C Наименование Ремень AVX13x1125mm клиновой MB/MAN/SETRA/VOLVO/IVECO/RENAULT RVI Ширина [мм] 13,0 Длина [мм] 1125,0

Запчасть ремень AVX13x1125mm клиновой Мерседес/МАН/SETRA/Вольво/Ивеко/Рено Рено представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1125C. У данной детали есть аналоги с номерами: 13A1125C, SVB131125, 631416, 215355, 853216475, 13A1125HD, AVX131125. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень AVX13x1125mm клиновой Мерседес/МАН/SETRA/Вольво/Ивеко/Рено Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAYCO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.