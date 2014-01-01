Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A1000C Наименование ремень привода 12,5х1000 Ширина [мм] 13,0 Длина [мм] 1000,0

Запчасть ремень привода 12 5х1000 представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A1000C. У данной детали есть аналоги с номерами: 13A1000C, SVB131000, 1987947617, 1425709, 13A1000GL, 13A1000HD, 541408. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень привода 12 5х1000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAYCO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.